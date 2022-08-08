Özel harekat polisi idmanıyla madalyaya!

Hakkari'de özel harekat polisinin yetiştirdiği 13 yaşındaki judocu kuzenler Rojda ve Şinasi Kanat, katılmaya hak kazandıkları Balkan Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.



Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılıp spora kazandırılması amacıyla 21 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Polis Gücü Spor Kulübü çatısı altında faaliyet yürüten çocuklar ile gençler, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle göz dolduruyor.



Arkadaşlarının antrenmanlarından etkilenerek 3 yıl önce judoya başlamaya karar veren 13 yaşındaki Rojda ve aynı yaştaki amcasının oğlu Şinasi Kanat, kısa sürede kulübün en başarılı sporcuları arasında yer aldı.



Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru ve judo antrenörü Umut Özcan Sucu'nun yetiştirdiği kuzenler, bu yıl katıldıkları Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri derecelerle milli takım forması giymeye hak kazandı.



Yunanistan'da 3-4 Eylül'de düzenlenecek Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda ter dökecek olan sporcular, altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.



Bu yıl liseye geçen Rojda ve Şinasi, kapalı spor salonunda antrenörleri Sucu'nun gözetiminde hazırlıklarına devam ediyor.



Rojda: "Milli takıma yükseldiğim için çok mutluyum"



Rojda Kanat, AA muhabirine, bu yıl katıldığı şampiyonalarda Kahramanmaraş'ta Türkiye üçüncüsü, Sivas'ta Türkiye ikincisi ve Yozgat'ta Türkiye birincisi olduğunu söyledi.



Çalışmaların güzel geçtiğini ve Balkan Şampiyonası'nda başarıya odaklandığını belirten Kanat, "Milli takıma yükseldiğim için çok mutlu oldum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Hocalarımız bize çok destek veriyor, çok iyi davranıyorlar. Son yıllarda birçok kişi bu spora geliyor. Balkan Şampiyonası'nda güzel bir derece elde etmek istiyorum. Sonra da Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum. Bize destek olan İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Kuzeni Rojda'dan etkilenerek judoya başladığını anlatan Şinasi Kanat da Kahramanmaraş'ta üçüncü ve Sivas'ta ikinci olarak milli takıma yükselmeyi başardığını aktardı.



Bundan sonra ülkesinin başarısı için ter dökeceğini ifade eden Kanat, "Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Hocalarımız sayesinde çok iyi antrenman yapıyoruz. İnşallah daha çok madalya kazanıp Hakkari'nin adını duyuracağız." ifadelerini kullandı.



Sucu: "Çalışmaların meyvesini toplamaya başladık"



Antrenör Umut Özcan Sucu, Polis Gücü Spor Kulübü olarak sportif faaliyetlerini sürdürdüklerini ve çalışmaların meyvesini toplamaya başladıklarını dile getirdi.



Rojda ile Şinasi'nin ulusal organizasyonlarda önemli dereceler elde ederek milli takıma yükseldiğini bildiren Sucu, şunları kaydetti:



"Kentte sportif faaliyetlere inanılmaz bir ilgi var. Bu iki sporcumuz akraba. İkisinin de büyük potansiyeli var. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler. Sonraki süreç Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda yine ilk üç dereceyi elde edip Avrupa kupaları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na katılmak. İnşallah kota alabilirsek, sporcularımızı olimpiyatlara kadar yükseltmek istiyoruz. Amacımız bu. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü olarak daima sporcularımızın arkasındayız, destekçileriyiz. Katkılarından dolayı Hakkari Valiliği'mize, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'müze, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müze teşekkür ediyorum."





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