Ozan Balaban'dan Galatasaray tepkisi!

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Ozan Balaban, Milliyet'e çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli ekibin ligden çekilme dahil alacağı kararları görüşeceği olağanüstü kongreye değinen Ozan Balaban, şampiyonluk yarışı ve Süper Kupa maçı hakkında da konuştu.
Ozan Balaban'ın açıklamaları şu şekilde:
"TESADÜF OLAMAZ"
"Öncelikle bu sadece Trabzonspor maçında yaşanan olaylarla gelinmiş bir durum değil. Bu son 15 yılda diyelim, Fenerbahçe aleyhine sistemli bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz biz. Son 10-12 yıl içerisinde şampiyonluğu son haftalarda kaçırmak bir tesadüf olamaz ya da takımın başarısızlığı olamaz. Çok uzun yıllardır sistematik bir şekilde niye Fenerbahçe hedef alınıyor o ayrı bir konu. Bu, bardağı taşıran son damla oldu gelinen durum. Dolayısıyla çok radikal bir karar almakla beraber benim şahsi düşüncem küme düşme, aynı sistem içerisinde devam edecekse, aynı federasyon, başarısız MHK, aynı PFDK olacaksa hiç kimsenin faydasına değil. Radikal bir hareket yapmak, tepkimizi Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarları ve kongre üyeleri olarak yapmamız lazım. Ancak sistemin aynı devam ettiği bir ortamda kendi kendimize küme düşmeye, 3 Temmuz'un bize veremediği zararı kendimize vermeye hiç gerek yok."
"TEK FAYDA GÖREN KULÜP"
"Zaten sayın başkan da küme düşeceğiz demedi. Küme düşmenin de içinde olduğu alternatifleri değerlendiriyoruz dedi. 2 Nisan'daki kongreye kadar yönetim hazırlanacaktır tüm opsiyonlarla ilgili, hukuki, mali, manevi olarak tüm artısını eksisini kongre üyelerine anlatıp, orada da hangi yöne gitmemiz konusunda bir yetki isteyecektir. Zaten basınla ayrı bir toplantı yaptı başkan. Dün akşam eski yöneticilerin olduğu bir toplantıda değerlendirme yaptık başkanla. Fenerbahçe'nin küme düşmesini oylamıyoruz. Ne tepki verelim, o tepkide nasıl bir adil ortam sağlayalım diyoruz. Sırf canı yanan biz değiliz bu arada. İstanbulspor bas bas bağırıyor, Ankaragücü öyle, Beşiktaş zaten kaç yıldır mağdur. Dolayısıyla orada bu hakem hatalarından ve federasyonun tek yönlü tutumunda fayda gören tek kulüp Galatasaray Spor Kulübü gibi gözüküyor."
"TARİH BELİRLEMENİN NE ALEMİ VAR?"
"Bizim Avrupa'da tur atlayıp atlayamayacağımız daha belli değilken 7'si diye bir tarih belirlemenin ne alemi var. Beklersin akşam tur atladığımız zaman ertesi gün ona göre belirlersin tarihi. Konuşalım, önce başvurun diyorlar, başvuru alıyorlar sonra Galatasaray ile konuşun diyorlar, Galatasaray aranıyor ama onlar yazmışlar çoktan reddetmişler bile. Dolayısıyla bir orta oyunu, bir yalan var ortada. Kongre üyeleri kulübün nasıl tepki göstereceği ile ilgili vereceği bir karar olacak."
"AZİZ YILDIRIM EVET DEMEZ"
"Aziz Bey'in kendi kararıdır. Ben Aziz Bey ile ilgili bir yorum yapamam. Aziz Bey bizim efsane başkanlarımızdan. Onun öyle bir düşüncesi vardır, kendi isteğiyle belki daha öncesinde bir açıklama yapar. Zaten bir iki açıklama yaptı. Kongreye katılmaması demek kulübüne ve Fenerbahçe'ye destek vermeyeceği anlamına gelmez. Zaten bugüne kadar en büyük savaşı, en büyük mücadeleyi Fenerbahçe Spor Kulübü için veren Aziz Bey'di. Kendisi hapisteyken bile bırak Fenerbahçe'yi seni buradan çıkartalım diye teklifler gelmesine rağmen Fenerbahçe'yi bırakmadı. Kendisi hapse gireceğini bile bile yurt dışından atladı geldi. Ben onun namına bir yorumda bulunamam ama 3 Temmuz'da küme düşürülmeyen bir kulübün şimdi de küme düşmesine göz yummayacağını ve ona da evet diyeceğini düşünmüyorum."
"KATILIM SAĞLAYACAĞIZ"
"Ben İstanbul'da olursam katılacağım. Burası bizim evimiz, yerimiz. Kulübümüze sahip çıkmak lazım öyle veya böyle. Orada ne karar çıkar bilemem ama tabii ki katılım sağlayacağız. Sahipleri biziz o kulübün taraftarla birlikte."
"YABANCI HAKEM YÖNETMELİ"
"Yüzde yüz yabancı hakem yönetmeli. Ben yerli ve millici bir insanım. Ülkeme de ülkemin insanına da güvenen birisiyim. Çalıştığım ortamlarda da, yurt dışında da Türk insanlarla çalışmaya özen gösteriyorum. Ancak bugün Türk hakemlerinin geldiği durum, maç yönetiş şekilleri, kalite seviyeleri ve skandallarıyla Türkiye'de hakemliğin şu anda güvenilir bir mecra olmadığını, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu işi beceremediğini çok net söyleyebilirim. Ben iyi olan arkadaşları tenzih ederek tabii ki hepsi kötü değil ama ekseriyetin kötü olduğu bir ortamda bu maçı Türk hakemlerin yönetmesi yerine yurt dışından hakemlerin gelmesini tercih ederim."
"ÖNÜMÜZDE 3 KUPA VAR"
"Daha önce 17'de 17 maç kazandık dolayısıyla 8'de 8'ini kazanırsak şampiyonuz. Fenerbahçe'nin bu kadro yapısı, bu formu şu an önümüzde 3 kupa var, üçünü de alabilecek güçte Fenerbahçe."
Sarı-lacivertli ekibin ligden çekilme dahil alacağı kararları görüşeceği olağanüstü kongreye değinen Ozan Balaban, şampiyonluk yarışı ve Süper Kupa maçı hakkında da konuştu.
Ozan Balaban'ın açıklamaları şu şekilde:
"TESADÜF OLAMAZ"
"Öncelikle bu sadece Trabzonspor maçında yaşanan olaylarla gelinmiş bir durum değil. Bu son 15 yılda diyelim, Fenerbahçe aleyhine sistemli bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz biz. Son 10-12 yıl içerisinde şampiyonluğu son haftalarda kaçırmak bir tesadüf olamaz ya da takımın başarısızlığı olamaz. Çok uzun yıllardır sistematik bir şekilde niye Fenerbahçe hedef alınıyor o ayrı bir konu. Bu, bardağı taşıran son damla oldu gelinen durum. Dolayısıyla çok radikal bir karar almakla beraber benim şahsi düşüncem küme düşme, aynı sistem içerisinde devam edecekse, aynı federasyon, başarısız MHK, aynı PFDK olacaksa hiç kimsenin faydasına değil. Radikal bir hareket yapmak, tepkimizi Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarları ve kongre üyeleri olarak yapmamız lazım. Ancak sistemin aynı devam ettiği bir ortamda kendi kendimize küme düşmeye, 3 Temmuz'un bize veremediği zararı kendimize vermeye hiç gerek yok."
"TEK FAYDA GÖREN KULÜP"
"Zaten sayın başkan da küme düşeceğiz demedi. Küme düşmenin de içinde olduğu alternatifleri değerlendiriyoruz dedi. 2 Nisan'daki kongreye kadar yönetim hazırlanacaktır tüm opsiyonlarla ilgili, hukuki, mali, manevi olarak tüm artısını eksisini kongre üyelerine anlatıp, orada da hangi yöne gitmemiz konusunda bir yetki isteyecektir. Zaten basınla ayrı bir toplantı yaptı başkan. Dün akşam eski yöneticilerin olduğu bir toplantıda değerlendirme yaptık başkanla. Fenerbahçe'nin küme düşmesini oylamıyoruz. Ne tepki verelim, o tepkide nasıl bir adil ortam sağlayalım diyoruz. Sırf canı yanan biz değiliz bu arada. İstanbulspor bas bas bağırıyor, Ankaragücü öyle, Beşiktaş zaten kaç yıldır mağdur. Dolayısıyla orada bu hakem hatalarından ve federasyonun tek yönlü tutumunda fayda gören tek kulüp Galatasaray Spor Kulübü gibi gözüküyor."
"TARİH BELİRLEMENİN NE ALEMİ VAR?"
"Bizim Avrupa'da tur atlayıp atlayamayacağımız daha belli değilken 7'si diye bir tarih belirlemenin ne alemi var. Beklersin akşam tur atladığımız zaman ertesi gün ona göre belirlersin tarihi. Konuşalım, önce başvurun diyorlar, başvuru alıyorlar sonra Galatasaray ile konuşun diyorlar, Galatasaray aranıyor ama onlar yazmışlar çoktan reddetmişler bile. Dolayısıyla bir orta oyunu, bir yalan var ortada. Kongre üyeleri kulübün nasıl tepki göstereceği ile ilgili vereceği bir karar olacak."
"AZİZ YILDIRIM EVET DEMEZ"
"Aziz Bey'in kendi kararıdır. Ben Aziz Bey ile ilgili bir yorum yapamam. Aziz Bey bizim efsane başkanlarımızdan. Onun öyle bir düşüncesi vardır, kendi isteğiyle belki daha öncesinde bir açıklama yapar. Zaten bir iki açıklama yaptı. Kongreye katılmaması demek kulübüne ve Fenerbahçe'ye destek vermeyeceği anlamına gelmez. Zaten bugüne kadar en büyük savaşı, en büyük mücadeleyi Fenerbahçe Spor Kulübü için veren Aziz Bey'di. Kendisi hapisteyken bile bırak Fenerbahçe'yi seni buradan çıkartalım diye teklifler gelmesine rağmen Fenerbahçe'yi bırakmadı. Kendisi hapse gireceğini bile bile yurt dışından atladı geldi. Ben onun namına bir yorumda bulunamam ama 3 Temmuz'da küme düşürülmeyen bir kulübün şimdi de küme düşmesine göz yummayacağını ve ona da evet diyeceğini düşünmüyorum."
"KATILIM SAĞLAYACAĞIZ"
"Ben İstanbul'da olursam katılacağım. Burası bizim evimiz, yerimiz. Kulübümüze sahip çıkmak lazım öyle veya böyle. Orada ne karar çıkar bilemem ama tabii ki katılım sağlayacağız. Sahipleri biziz o kulübün taraftarla birlikte."
"YABANCI HAKEM YÖNETMELİ"
"Yüzde yüz yabancı hakem yönetmeli. Ben yerli ve millici bir insanım. Ülkeme de ülkemin insanına da güvenen birisiyim. Çalıştığım ortamlarda da, yurt dışında da Türk insanlarla çalışmaya özen gösteriyorum. Ancak bugün Türk hakemlerinin geldiği durum, maç yönetiş şekilleri, kalite seviyeleri ve skandallarıyla Türkiye'de hakemliğin şu anda güvenilir bir mecra olmadığını, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu işi beceremediğini çok net söyleyebilirim. Ben iyi olan arkadaşları tenzih ederek tabii ki hepsi kötü değil ama ekseriyetin kötü olduğu bir ortamda bu maçı Türk hakemlerin yönetmesi yerine yurt dışından hakemlerin gelmesini tercih ederim."
"ÖNÜMÜZDE 3 KUPA VAR"
"Daha önce 17'de 17 maç kazandık dolayısıyla 8'de 8'ini kazanırsak şampiyonuz. Fenerbahçe'nin bu kadro yapısı, bu formu şu an önümüzde 3 kupa var, üçünü de alabilecek güçte Fenerbahçe."