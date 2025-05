Ozan Arifoğlu 21 yıllık kariyerini şampiyonlukla taçlandırdı

Beşiktaş Hentbol Takımı'nın efsane kaptanı Ozan Arifoğlu, 21 yıllık kariyerini şampiyonlukla noktaladı. Arifoğlu, hem Süper Kupa'yı, hem Türkiye Kupası'nı, hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak hentbol sahalarına veda etti.



Kariyerinin son maçında şampiyonluk kupasını kaldırmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Ozan Arifoğlu, "O an benim için çok zordu. Çünkü kariyerimi sonlandırdığım bir maçtı. Ama kupayla bitirmek, başladığım yerde bitirmek, sevdiğim takım arkadaşlarımla birlikte olmak Her şey çok güzeldi. Hentbol camiası ve takım arkadaşlarım beni onurlandırdı. Hiçbir zaman unutamayacağım anılar yaşadım" dedi.



'12 YAŞINDA GİRDİM, 36 YAŞINDA VEDA EDİYORUM'



2001 yılında henüz 12 yaşındayken Beşiktaş'a adım atan Arifoğlu, "Bu salona ilk geldiğimde heyecanlı bir çocuktum. Ne olacağımı bilmiyordum. Ama zamanla o satranç masasında öğrendiğim aldatmalarla sahada büyüdüm. Şimdi geriye dönüp bakınca, hayatımın üçte ikisinin bu camiada geçtiğini fark ediyorum. 21 yılımı verdim bu armaya. Ne mutlu ki başladığım yerde bitirdim" sözleriyle Beşiktaş kariyerini özetledi.



'BEŞİKTAŞ TARAFTARI BENİM AİLEM'



Kendisine gösterilen sevgiye her zaman karşılık verdiğini söyleyen Ozan Arifoğlu, "Ben Beşiktaş taraftarına taraftar diyemem. Onlar benim ailem, dostum, arkadaşım. Aramızda çok güçlü bir bağ var. Yıllardır beni kaptan diye çağıran herkese minnettarım. Bu bir veda değil. Her zaman onların yanında olacağım" diyerek taraftarlara gönül dolusu teşekkür etti.



'EN ANLAMLISI ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATTIĞIM O MAÇTI'



Kariyeri boyunca sayısını unuttuğu kadar kupa kazanan Arifoğlu, en özel anısını da paylaştı:



"Eskiden 40 şampiyonluk demişim ama meğer 32'ymiş. En unutamadığım ise 2010'daki finaldi. Ankaraspor'la oynuyorduk, maç uzatmalara gitti. Son golü ben atmıştım, şampiyon olmuştuk. Ertesi gün gazeteler 'Ozan attı, şampiyonluk geldi' yazmıştı. O genç yaşta böyle bir anı yaşamak tarifsizdi."



'HENTBOL BAŞKA BİR SEVİYEYE GELEBİLİR'



Türk hentbolunun geleceği hakkında da konuşan Ozan Arifoğlu, "Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplerin hentbola yatırım yapması rekabeti artırır. Daha güçlü bir lig bizi bekliyor. Umarım bu heyecanı en yakın zamanda görürüz" dedi.



Son olarak taraftarlara seslenen Ozan Arifoğlu, "Pazar gününden beri çok güzel mesajlar alıyorum. Küçük bir belgesel hazırlıyoruz, o da yakında yayınlanacak. Hepinizi çok seviyorum. Beni unutmayın çünkü ben sizi hiç unutmayacağım" diyerek sözlerini tamamladı.