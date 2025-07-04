Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönüyor!

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain için İngiltere Championship ekiplerinden teklifler geldi.

calendar 04 Temmuz 2025 12:35 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 12:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönüyor!
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Gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen Chamberlain yeniden ülkesine dönüyor.

İngiliz futbolcuya Championship ekiplerinden teklifler gelirken, yönetim de takımda düşünülmeyen Chamberlain'e kolaylık sağlama sözü verdi. Tecrübeli oyuncunun bir takımla anlaşıp ayrılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 20 maçta 1.132 dakika süre alan orta saha oyuncusu, tek golünü 1-0 galibiyet ile sonuçlanan Fenerbahçe derbisinde kaydetti.

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