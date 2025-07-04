Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönüyor!

Gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen Chamberlain yeniden ülkesine dönüyor.
İngiliz futbolcuya Championship ekiplerinden teklifler gelirken, yönetim de takımda düşünülmeyen Chamberlain'e kolaylık sağlama sözü verdi. Tecrübeli oyuncunun bir takımla anlaşıp ayrılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon 20 maçta 1.132 dakika süre alan orta saha oyuncusu, tek golünü 1-0 galibiyet ile sonuçlanan Fenerbahçe derbisinde kaydetti.
İngiliz futbolcuya Championship ekiplerinden teklifler gelirken, yönetim de takımda düşünülmeyen Chamberlain'e kolaylık sağlama sözü verdi. Tecrübeli oyuncunun bir takımla anlaşıp ayrılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon 20 maçta 1.132 dakika süre alan orta saha oyuncusu, tek golünü 1-0 galibiyet ile sonuçlanan Fenerbahçe derbisinde kaydetti.