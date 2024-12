Otizmli Elçin, yüzmede 6 kategoride Türkiye şampiyonu

Kayseri'de otizmli Elçin Erol (20), 10-12 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda yarıştığı 7 kategorinin 6'sında Türkiye şampiyonu oldu.

17 yıldır yüzme sporu ile ilgilenen Elçin, 49 olan madalyasını katıldığı son yarışmalarla birlikte 55'e çıkardı. Elçin'in annesi Ahsen Erol (50), "20 sene oldu. Mücadeleyle geçen bir ömür diyebiliriz. Elçin, 3 yaşından beri havuzla iç içe. 55 tane madalyamız var. Haftanın 6 günü 1,5 saat yüzüyor. Benim bütün işim gücüm Elçin. Kendimi ona adadım. Elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Yanındayım. Elçin'in önce milli olup daha sonra 2028 olimpiyatlarına katılmasını istiyoruz" dedi.



Kayseri'de yaşayan Elçin Erol, otizmli olarak dünyaya geldi. Doktorların koyduğu teşhis üzerine Elçin, ailesi tarafından özel eğitime başlatıldı. Elçin 3 yaşından 15 yaşına kadar amatör olarak yüzme eğitimi aldı. Geçen süreçte profesyonel eğitim alan Elçin, yüzme alanında katıldığı yarışmalarda birçok başarı elde etti. Son olarak Özel Sporcular Federasyonu tarafından 10-12 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katılan Elçin, 100-200-400-800-1500 metre serbest ve 100 metre kelebekte Türkiye Şampiyonu oldu. Kente 6 altın madalya ile dönen Elçin, 49 olan madalyasını katıldığı son yarışmalarla birlikte 55'e çıkardı. 17 yıldır yüzme sporu ile ilgilenen Elçin Erol, "Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcusuyum. Antrenörüm Ertuğrul Çakmak. Profesyonel yüzücüyüm. 3 yıldır Türkiye Şampiyonaları'na katılıyorum. En son Türkiye Şampiyonası'nda 6 tane birincilik madalyası aldım. Toplam 55 tane madalyam oldu. Hedefim milli olarak olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek ve ülkeme madalyalarla dönmek" diye konuştu.



AHSEN EROL: BENİM BÜTÜN İŞİM GÜCÜM ELÇİN



Zorlu bir süreçten geçtiklerini aktaran anne Ahsen Erol ise, "Elçin otizmli. 1.5 yaşında hal ve harekelerindeki değişiklikleri fark ettikten sonra özel eğitime başlattık. Sıkı bir şekilde eğitim aldırdık. Kendimiz elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Elçin'in okulda gölge öğretmenliğinin yaptım. 2 sene ana sınıfına devam etti. Zorlu bir süreçti ama bu çocuklara sahip olan aileler bu şekilde olabilmeli. Bunlar bizim yapmamız gereken şeyler. Mücadele etmeliyiz. 20 sene oldu. Mücadeleyle geçen bir ömür diyebiliriz. Yüzmeye 3 yaşında başladı. Havuzda rahatladığını hissettik, çok mutluydu. Elçin 3 yaşından beri havuzla iç içe. Bizim için okul ve eğitim çok zorlu bir süreç. O dönemlerde profesyonel olarak havuza başlatamamıştık. Elçin, 5 yıldır lisanslı bir yüzücü. Lisansımızı sonra çıkarttırdık ve başarılı oldu. En son Antalya'da 10-12 Aralık'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na gittik. Orada 6 tane birincilik aldı. 100-200-400-800-1500 metre serbestte ve 100 metre kelebekte birincilik aldı. 6 tane altın madalya ile döndük. Haftanın 6 günü 1.5 saat yüzüyor. Benim bütün işim gücüm Elçin. Kendimi ona adadım. Elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Yanındayım. Elçin'in önce milli olup daha sonra 2028 olimpiyatlarına katılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



HASAN ERTUĞRUL ÇAKMAK: HEDEFİ, TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI DÜNYA ARENASINDA TEMSİL ETMEK



Elçin Erol'un yüzme antrenörü Hasan Ertuğrul Çakmak da şöyle konuştu: "10-12 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonaları'nda sporcumuz Elçin Erol, 7 branşta katılmış olduğu yarışmalarda 6 kez Türkiye Şampiyonluğu elde etmiş oldu. Sporcumuz, otizm kategorisinde yer almaktadır. Sporcumuzun hedefi, Türk Milli Takım'ını Avrupa ve dünya arenasında temsil etmek. Bu doğrultuda haftanın neredeyse her günü Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenmanlarımızı yapıyoruz. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda başarıya ulaşırız. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Elçin antrenmanlara düzenli bir şekilde geliyor ve her antrenman 4-5 kilometre arası oluyor. Elçin'in profesyonel anlamda 3-4 yıllık bir yüzme kariyeri mevcut. Bu kariyer doğrultusunda da toplam 55 madalyası var."