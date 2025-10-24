23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Osimhen şov yapıyor! Büyük oynuyor...

G.Saray'ın süper yıldızı, son 7 Avrupa maçında 9 gol attı. 8.65 puanla Şampiyonlar Ligi'nin en yüksek puanlı oyuncusu konumunda...

calendar 24 Ekim 2025 08:32
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
G.Saray yıldız golcüsü Victor Osimhen, Bodo Glimt maçında attığı gollerle yine adından söz ettirmeyi başardı.

Nijeryalı yıldız golcü, attığı gollerle Cimbom'u Avrupa'da da yukarılara taşımayı sürdürüyor. Osimhen, 8.65 puanla Şampiyonlar Ligi'nin en yüksek puanlı oyuncusu konumunda. Sarı-Kırmızılı taraftarların gözbebeği, son 7 Avrupa maçında 9 kez fileleri havalandırarak müthiş bir istatistik yakaladı.

Osimhen, Harry Kane'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne en çok isabetli şut çeken ikinci oyuncu konumunda. Ayrıca Galatasaray formasıyla 49 maçta sahne aldı ve 47 gol, 2 asist üretti.

Şampiyonlar Ligi resmi hesabı da onunla ilgili 'Osimhen masterclass' (Usta Osimhen) ifadesini kullandı. 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
