20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
2-0
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
1-2
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
1-1
20 Ekim
West Ham United-Brentford
0-2
20 Ekim
Alaves-Valencia
0-0
20 Ekim
Cremonese-Udinese
1-1
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Osimhen, rekora 1 adım uzakta

Galatasaray forması altında çıktığı son 6 Avrupa maçında da rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, Bodo'ya gol atması halinde Burak Yılmaz'la paylaştığı rekorun tek sahibi olacak.

calendar 21 Ekim 2025 08:11
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Osimhen, rekora 1 adım uzakta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 Dünya Kupası elemelerinde Nijerya Milli Takım forması altında hat-trick yapan ve İstanbul'a dönüşü uzayan Victor Osimhen, Norveç ekibi Bodo Glimt maçı düşünülerek Başakşehir önünde kulübede oturmuştu.

Son 16 dakikada sahaya dahil olan 26 yaşındaki dünya yıldızı, dinlenme sürecini aktif olarak tamamladı. Tamamen hazır hale gelen Osimhen'in çarşamba günü oynanacak mücadelede sahaya ilk 11'de çıkması beklenirken, başarılı futbolcu parçalı forma altında rekora sadece bir adım uzaklıkta...

AVRUPA'DA BİR İLKİ BAŞARMAK ÜZERE

Daha önce attığı 37 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı olan Osimhen, Avrupa'da da bir ilki başarmak üzere.

2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında da fileleri havalandıran Burak Yılmaz'la birlikte bu rekorun ortaklaşa sahibi olan Osimhen, Bodo önünde bir gol atması halinde sarı-kırmızılı tarihe geçecek.

Tottenham, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Ajax, AZ Alkmaar ve Liverpool filelerini sarsan Nijeryalı oyuncu, Bodo Glimt'i de vurursa seriyi 7 maça çıkartıp bu rekorun da tek sahibi olacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.