Osayi-Samuel, transferi rafa kaldırdı

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel rüzgarı esmeye devam ediyor.



Son Partizan maçında sahanın en iyi ismi olarak gösterilen Osayi-Samuel'in performansının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un sağ bek transferini tamamen rafa kaldırdığı öğrenildi.



Yeni sezonda Osayi Fenerbahçe'nin 1 numaralı sağ beki olacak. Gelen bilgilere göre Portekizli teknik adam Burak Kapacak'ı da Osayi'nin yedeği olarak düşünüyor. Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında Burak Kapacak'ı savunmanın sağında deniyor. Osayi'nin performansının böyle devam etmesi durumunda Nijerya asıllı oyuncuya Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif gelme ihtimalinin yüksek olduğu da ifade ediliyor.





