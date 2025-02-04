Osayi-Samuel suskunluğunu bozdu

Fenerbahçe'de yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayan Bright Osayi-Samuel'in takımdan ayrılacağı iddiaları güçlenmişti. Nijeryalı futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel suskunluğunu bozdu
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04 Şubat 2025 11:43
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Sarı-lacivertliler, Nijeryalı yıldızla yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde bir sonuç alamadı. Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'ın sağ beki Mimovic'i kadrosuna katması sonrası Osayi'nin takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi.

Öte yandan yıldız futbolcunun Galatasaray'a transfer olabileceği ile Fenerbahçe tarafından Süper Lig listesinden çıkartılabileceği iddiaları da gündeme getirilmişti.

Osayi-Samuel gelişmeler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu kum saati görseli kullandığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların size söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin."




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