Osayi için Premier Lig'den talip!

Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel'e Crystal Palace talip oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; DHA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Osayi için Premier Lig'den talip!
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29 Ocak 2023 00:05
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçe'den Osayi Samuel için devreye girdi.

Crystal Palace, Nijeryalı kanat oyuncusu için 12 milyon euro'yu gözden çıkardı.

İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 27 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, skor katkısı sağlayamadı.

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