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Orkun Kökçü, o anlara açıklık getirdi!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Auckland City maçında oyundan çıkarken Bruno Lange ile tartışan Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Haziran 2025 11:54
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: Imago
Orkun Kökçü, o anlara açıklık getirdi!
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Benfica'da forma giyen milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Auckland City maçında oyundan alınırken Bruno Lage'ye tepki göstermişti.

Milli oyuncu ve Bruno Lage arasında yaşananlar futbol gündemine damga vururken Orkun Kökçü'den açıklama geldi.

DAZN'a konuşan tecrübeli oyuncu, o anlara böyle açıklık getirdi:

"Kazanmayı seven bir insanım. Takım için en iyisini yapmak istiyorum. Maçta o anda takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi düşündüm. Ancak sonuçta kararı veren teknik direktördür ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Sahada bazen kontrolümü kaybedebiliyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Bunu yaşayan tek kişi de ben değilim. Elbette hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz tavır bu değil."

Auckland maçının 61. dakikasında oyundan alınan Orkun Kökçü, yerini Renato Sanches'e bırakmıştı. 

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