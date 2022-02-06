Orkun Kökçü attı, Feyenoord 4-0 kazandı!

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) milli oyuncu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord, Sparta Rotterdam'ı 4-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Orkun Kökçü attı, Feyenoord 4-0 kazandı!
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06 Şubat 2022 16:09
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) milli oyuncu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord, Sparta Rotterdam'ı 4-0 yendi.

Eredivisie'nin 21. haftasında Sparta Rotterdam'ı ağırlayan Feyenoord, 4. dakikada Orkun Kökçü, 11. dakikada Alireza Jahanbakhsh, 50 ve 70. dakikalarda Guus Til'in attığı gollerle galip geldi.

Mücadelede 90 dakika sahada kalan 21 yaşındaki milli futbolcu, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Lig üçüncüsü Feyenoord, 45 puana ulaşarak ikinci sırada bulunan PSV ile arasındaki farkı bir puana indirdi.

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