Orhan Ak: 'Her maçı kazanabiliriz'

Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.



Orhan Ak, "Başkanımızın bize güvenmesi bizi mutlu etti. Olağanüstü bir şey olmadığı sürece bu sezonu birlikte tamamlayacağız." diye konuştu.



Genç teknik adam, teknik ekibi için gelen soruya, "Şu anda zaten dün itibariyle yeni ekibimiz başladı. Hepsi Türkiye'de kendisini kanıtlamış, çok değerli bir ekip oluşturduk. Sadece belki bir kişi daha dahil olabilir. Kendimize, ekibimize, oyuncularımıza güveniyoruz." cevasbını verdi.



Orhan Ak ayrıca, "Lige baktığınız zaman, istediğimiz yerde değiliz. Ama 11 maçta 33 puan ortada, her maçı kazanacak kapasitemiz var. Yeter ki o birlikteliği, saha içindeki beraber hareket eden, coşkulu bir takım oluşturalım. O zaman yenemeyeceğimiz takım yok. Bizim için daha net hedef olan salı günü deplasmanda oynayacağımız kupa maçı. Bizim için daha önemli. Adana Demirspor maçı çok ciddi geri dönüş oldu, inşallah öyle devam eder." şeklinde konuştu.





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