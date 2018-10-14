Onyekuru transferinde flaş gelişme!

Belçika'da şike skandalının ortaya çıkmasıyla birçok yönetici ve menajer hapse girdi. Hapis yoluna düşenlerden birisi de menajeroldu.Transferde para aklama ve maç şikesi suçlamasıyla hapse atılan İranlı menajerin Galatasaray forması giyentransferinde önemli pay sahibi olduğu belirtildi.İngiliz basınının haberine göre Bayat, 8 milyon euroya Onyekuru'yu Eupen'den Everton'a transfer ettirdi, ardından kiralık olarak Anderlecht'e yollanmasını sağladı.Everton'da forma şansı bulamayan Onyekuru, bu sezon başında da Galatasaray'a kiralanmıştı.