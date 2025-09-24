Onuralp Bitim: 'Hissimi tarif edemem'

Fenerbahçe Beko forması giyen Onuralp Bitim, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçının ardından konuştu.



Onuralp Bitim'in maç sonu sözleri şu şekilde:



"Çocukluk aşkımla ilk maçımda ilk şampiyonluğumu yaşadım. Hissimi tarif etmem imkansız. Bu güzel ailenin, bu güzel takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum, gururluyum. Gelecek onlarca kupanın ilki olsun. Fenerbahçe var olsun."



