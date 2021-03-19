Önder Özen: 'Galatasaray'da bireysel hatalar dikkat çekiyor'

Galatasaray ile Rizespor arasında 2-2 sonuçlanan ilk yarıyı Tugay Kerimoğlu ve Önder Özen yorumladı.

TUGAY KERİMOĞLU



İlk yarının manşetleri Luyindama ve Marcao! Tamamıyla oyunun kontrolü Galatasaray'da diyebileceğimiz bir 45 dakika değil. Rize takımı defansı biraz daha ön planda tutuyor. Baskıyı doğru yerlerde yapıyorlar. Sonuçlandırmayı Yedlin ve Luyindama'ya doğru yapıyorlar. Farklı bir yere gidebilir bu maç. Nasıl bir skor çıkacak, bekleyip göreceğiz. Galatasaray, Taylan'ı arıyor. Dikine oynama, oyunu açma anlamında Taylan varken anlatabiliyorduk ama Etebo bu görevi yapamıyor. Bu nedenle forvetler topla buluşamıyor.



ÖNDER ÖZEN



İlk yarının en çok dikkat çeken, bireysel hatalar! Luyindama'nın geldiğinden beri var arızaları, hataları. Donk'u bekleyip Luyindama'nın oynaması da ilginç. Galatasaray organize değil. Futbolda rastlantılar vardı, skoru rastlantılar oluşturdu. Çift santrfor oynuyor Galatasaray ama ona göre oynamıyor. Organizasyonu güçlendirmek adına bazı telkinleri olabilir Fatih Terim'in. Rakip yarı alandaki savunma organizasyonu zayıf Galatasaray'ın. Rizespor'un öndeki 4 oyuncusuyla sık sık pozisyon imkanı olacaktır. Babel ve Feghouli, ikinci yarıda biraz daha öne çıkarır.



