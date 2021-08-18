Ömer Üründül: 'Beşiktaş makine gibi'

Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de ilk haftanın ardından şampiyonluk adaylarını yorumlarken Beşiktaş'a değindi.



İşte Ömer Üründül'ün yorumları:



"Günümüz futbolunun istediği en önemli ilkelerden bir tanesi, oturmuş sistem.



İlk hafta maçlarına baktığımız zaman beklediğim gibi, bu düzeni tam randımanlı Beşiktaş'ta gördüm. Makinenin dişlileri aynen işliyor. Yapılan transferler de doğru hamleler. Alex ve Batshuayi'nin de takıma katılmasıyla Sergen Yalçın'ın eli daha da güçlenecek.



Fenerbahçe, hâlâ saha içi düzenini kurmuş değil. Pereira üçlü defansa döndü. Kadroda orta sahanın kenarlarındaki oyuncular, bu sistem için uygun değil. Ocak ayından beri gereken santrfor transferi bir türlü yapılamadı.



Önemli problemler devam ediyor. Güney Koreli stoper Kim iyi çıkarsa, F.Bahçe'nin en güçlü yanlarından biri; Szalai ve Tisserand'ı da işe katarsak stoperler ve kaleci Altay olur. Galatasaray ise henüz hazır bir görüntü vermedi. Cicaldau'ya da uyum için zaman lazım."



