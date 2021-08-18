Ömer Üründül: "Beşiktaş makine gibi"

Ömer Üründül, Sabah gazetesindeki yazısında Beşiktaş'ın oyununun 'makine gibi' olduğunu belirtti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ömer Üründül: 'Beşiktaş makine gibi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2021 09:54
Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de ilk haftanın ardından şampiyonluk adaylarını yorumlarken Beşiktaş'a değindi.

İşte Ömer Üründül'ün yorumları:

"Günümüz futbolunun istediği en önemli ilkelerden bir tanesi, oturmuş sistem.

İlk hafta maçlarına baktığımız zaman beklediğim gibi, bu düzeni tam randımanlı Beşiktaş'ta gördüm. Makinenin dişlileri aynen işliyor. Yapılan transferler de doğru hamleler. Alex ve Batshuayi'nin de takıma katılmasıyla Sergen Yalçın'ın eli daha da güçlenecek.

Fenerbahçe, hâlâ saha içi düzenini kurmuş değil. Pereira üçlü defansa döndü. Kadroda orta sahanın kenarlarındaki oyuncular, bu sistem için uygun değil. Ocak ayından beri gereken santrfor transferi bir türlü yapılamadı.

Önemli problemler devam ediyor. Güney Koreli stoper Kim iyi çıkarsa, F.Bahçe'nin en güçlü yanlarından biri; Szalai ve Tisserand'ı da işe katarsak stoperler ve kaleci Altay olur. Galatasaray ise henüz hazır bir görüntü vermedi. Cicaldau'ya da uyum için zaman lazım."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.