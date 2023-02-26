Ömer Toprak: 'Maalesef güzel bir maç seyrettiremedik'

Antalyasporlu futbolcu Ömer Toprak, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.



Ömer Toprak yaptığı açıklamada, "Maça iyi başladık takım olarak, iyi oynadık. İlk yarıda biraz iyiydik, ikinci yarıda Beşiktaş baskılı oynadı." dedi.



İyi bir maç seyrettiremediklerini söyleyen Ömer, "Ülkeye güzel bir maç seyrettirmek istedik bu üzüntüden sonra ama çok güzel bir maç olmadı açıkçası. Biz daha defansif oynadık. 1 puan aldığımıza mutluyuz. Çok güzel bir maç olmadı." ifadelerini kullandı.





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