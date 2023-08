Ömer Faruk Yurtseven'den Cedi Osman ve Obradovic'e gönderme

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 12-20 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda ter dökecek. Tarihimiz açısından oldukça önem arz eden turnuva öncesi Ergin Ataman önderliğinde milliler İtalya'da kampa girdi.



ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR



Milli Takım'ın uzun rotasyonunda önemli bir yere sahip olacak olan ve bu sezonda da NBA'de Utah Jazz forması giyecek olan Ömer Faruk Yurtseven, hem milli takımın olimpiyat mücadelesi hakkında konuşurken, geçmişte Ergin Ataman ile yaşadıkları sorunu ve Fenerbahçe döneminde Obradovic'le arasında geçenleri tüm samimiyetiyle anlattı.



25 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe'den erken ayrılmasına ilişkin olarak Sırp koç Obradovic ile ilgili flaş sözlere imza attı.



Ömer Faruk Yurtseven'in gündeme damga vuran röportajı şu şekilde;



''ASLA RAKİPLERİMİZİ KÜÇÜMSEMİYORUZ''



''Bu gruptan çıkmamamız için hiçbir sebep yok. Asla rakiplerimizi küçümsemiyoruz. Kendi elimizde olan bir durum nedeniyle böyle düşünüyorum. Milli Takım'ın en zor aşamalarından biri kısa süre içerisinde bir araya gelip, takım uyumunu sağlayabilmek. Bunu da şimdiden İtalya kampında yapmaya başladık. Hazırlık maçları da bu süreçte bize çok yardımcı olacak. Açıkçası maçların da bizim açımızdan eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Kazanacağımızdan yana herhangi bir tereddütüm yok asla. Bu da hem kendime hem de takıma olan özgüvenimden geliyor.''



''MİLLİ TAKIM VAZGEÇİLMEZDİR''



''Milli takım forması asla vazgeçilemez ve değeri çok büyük. Şu anda hangi sebepten ötürü kimin gelmediğini bilmiyorum.

Ailevi ya da büyük bir problem varsa bir yandan baktığımızda onu da yargılamak doğru olmayabilir. Çok olağanüstü bir durum olması gerekiyor ki, gelememiş olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta benim de geçen sene olağanüstü bir durum oldu ve ben de gelemedim. Zaten neden gelip oynamak istemeyeyim özellikle de herkes burada olmak isterken? Buradaki herkes de elinden gelenin en iyisini yapıyor. Herkesin gelmesi gerekiyor tabi.''



''MİLLİ TAKIM İLE NBA KARŞILAŞTIRILAMAZ''



''İlk başta Milli Takımı, NBA ile karşılaştırmak olmaz. Örneğin ben bu sezon Miami ile 108 maç civarı oynadım. Evet sezonun çetin geçtiğini söyleyebiliriz. Alperen için de baktığımızda onun için de zor bir karar demek yanlış olmaz. Sonuçta o da benim arkadaşım ve kendi tercihi. Bu soruya en güzel yanıtı kendisi verebilir aslında. Sonuçta onun için de olağanüstü durumda verilmiş bir karar oldu. Ama eminim onun da gönlünde milli takım vardır.''



''ERGİN HOCAMLA İLETİŞİM KOPUKLUĞU OLDU''



''Ben o dönemde sosyal medya üzerinden durumu açıklayan bir mesaj paylaşmıştım zaten. Orada da belirttiğim gibi yeniden geleceğimi de söyledim ve buradayım. O zaman şartlar baya zorluydu diyebilirim. Sakatlığın da işin içinde olduğu farklı etkenler vardı. Bugün her şey daha güzel sonuçta. Ergin hocamla dediğiniz gibi o dönemde bir iletişim kopukluğu yaşadık. Hatta ilk başlarda iletişim bile olmadı diyebilirim. Şu an en ufak sorunumuz yok. Kendisine saygım büyük. Dünyanın hatr-ı sayılır hocalarından biri. Şu anda herhangi bozukluk yok aramızda. Bu sezon da beraber büyük bir başarıya imza atacağız.''



''ERGİN ATAMAN'IN TEK ODAĞI BAŞARI''



''Sonuçta biz sürekli sahada bir aradayız. Saha dışında nasıl biri çok bilmiyorum ama parkede gördüğüm o azimli karakter ve başarıya odaklanmış biri. Tek odağı başarı diyebiliriz. Benim de karakterim aynı diyebiliriz. Azimli ve kazanma hırsı yüksek biriyimdir. NBA'de tutunmamın ve bugünlere gelmemde bu özelliğimin etkisi olduğunu da söyleyebilirim. Hayatının merkezinde basketbol var. Bu durum da herkese tek odaklı olması konusunda yardımcı oluyor.''



''ARTIK SÜREYE İHTİYACIM VAR''



''NBA'de artık çaylaklık döneminden geçtim. Kendi CV'imi oluşturdum. Konferans şampiyonluğum var. Ondan önce de konferans finaline çıktık. Artık süre almanın vakti geldi. Bunun için Utah'ın en uygun yer olduğunu düşünüyorum. Takımını ileride tutmak isteyen ve hedefleri olan Will Hardy var. Danny Ainge gibi başlarında her şeyi yöneten bir beyin var. Bu isimlerin altında çalışmanın yüzde 200 verimli olacağına eminim. Artık ihtiyacım olan süre almak. Burada da o şansın geleceğini düşünüyorum. Miami'deyken de Utah'ı izliyordum zaten. Çoğunlukla Lauri Markkanen ve Walker Kessler'den dolayı. Onların bulunduğu bir takımın parçası olmak bence çok iyi olacak.''



FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ



''Ben gönülden gelen bir açıklama yaptım. İstanbul'da kendi evime döndüğümde hikayenin başladığı yerde sonlandırmak isterim. Kendime koyduğum hedefleri yaptıktan sonra kesinlikle yolun sonunda yapmak istediğim bir şey diyebilirim.''



''GERÇEKLER ELBET ORTAYA ÇIKACAKTIR''



''Obradovic ile ilgili konular çok konuşuldu. Ben artık NBA'deyim kendisi Avrupa'da. Artık birbirimizden atmosferinden çıktık. Doğruların ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Ben doğruları biliyorum ve zamanla ortaya çıkacağını da biliyorum. Bunu ben mi ortaya çıkartırım, yoksa kendiliğinden mi ortaya çıkar bilemem. Eninde sonunda çıkacak ama. O konu artık geçmişte kaldı.''



''KEŞKE JOKIC'LE DAHA FAZLA MAÇ YAPSAYDIK''



''Embiid, Jokic... Normal sezonlarda aynı rakiplerde 2-3 kez oynuyorduk. Geçen sezon Jokic ile 5 maçta karşılaştık. Keşke 7 maç falan olsa dedim. Embiid'in de dominantlığını çok seviyorum. Bu ikisi derim aktif oyuncular arasından.''



''HERKESİN BU TAKIMA DESTEK VERMESİ GEREK''



''Biz inanıyoruz ve harika bir takımız. Herkesin bu takıma destek vermesini istiyorum. Bunu Sinan Erdem'de hissetmek çok iyi olacak. Hepimiz olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Yıldızlarla dolu bir takımız. Büyük bir başarı da bizi bekliyor. Ergin hocanın da bu takımı bir araya getirip o gücü göstermesindeki en önemli güç olduğunu düşünüyorum. O desteği hissetmek ve görmek çok iyi olacak. Bu konuda da çok heyecanlıyım.''