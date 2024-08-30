Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'tan ayrıldı

Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'tan ayrıldı
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30 Ağustos 2024 13:21
2021 yılında Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart macerası sona erdi.

Bundesliga ekibi Stuttgart, 21 yaşındaki on numara Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Faruk Beyaz'a teşekkür edildi.
 
BAŞKA TAKIMLARA KİRALANMIŞTI
 
Stuttgart'a 2021 yılında transfer olan Ömer Faruk Beyaz, sırasıyla Magdeburg ve Atakaş Hatayspor'a kiralanmıştı.
 
STUTTGART KARİYERİ
 
Alman ekibiyle 5 maçta süre alan Ömer Faruk, bu karşılaşmalarda gol katkısı yapamadı.
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