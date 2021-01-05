Ömer Bayram: "Galatasaray 4 gol yemez"

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Konyaspor ile oynadıkları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ömer Bayram: 'Galatasaray 4 gol yemez'
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05 Ocak 2021 21:45
Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Konyaspor karşısında 4-3 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Yeni yıla iyi başlamadıklarını dile getiren Ömer Bayram, "2021 bizim için hayırlı başlamadı. Önce Omar kardeşimize geçmiş olsun, sonra Antalya maçında baskılı oynayıp puan kaybettik. Bu maçta telafi etmek istiyorduk. Baskılı tempolu oyunumuzu oynayamadık ama ona rağmen 3 gol bulduk. İyi oyunumuzu gösteremedik. İkinci yarı başında ayağmıza top değmeden gol yedik" şeklinde konuştu.

4 GOL YEME LÜKSÜMÜZ YOK

Galatasaray'ın 4 gol yeme lüksünün olmadığını vurgulayan Ömer Bayram, "Bizim elimizdeydi, istediğimiz oyunu oynayamadık. 3 gol attık ama Galatasaray olarak 4 gol yeme lüksümüz yok. Kendimize bakıp hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.



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