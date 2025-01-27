Omar Elabdellaoui, 33 yaşında futbolu bıraktı

profesyonel futbol kariyerini 33 yaşında sonlandırdığını açıkladı.



Omar Elabdellaoui, yaptığı paylaşımda "Artık bu güzel oyundan, bana hayal edebileceğimden çok daha fazlasını veren oyundan uzaklaşma zamanım geldi. Bu inanılmaz yolculuğun parçası olan herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Omar Elabdellaoui, profesyonel futbol kariyerini 33 yaşında sonlandırdığını duyurdu. pic.twitter.com/sZrIRzwAF7



— Sporxtv (@sporxtv) January 27, 2025