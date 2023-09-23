Olympique Lyon galibiyeti unuttu

Fransa Ligue 1'in 6. hafta mücadelesinde Olympique Lyon, deplasmanda Brest'e 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Olympique Lyon galibiyeti unuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2023 23:50
Fransa Ligue 1'in 6. hafta karşılaşmasında Brest ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi. Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brest 1-0 kazandı.

Brest'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Steve Mounie kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lyon, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

Bu galibiyetin ardından Brest puanını 13 yaparak haftayı lider kapatmayı garantiledi. Olympique Lyon 2 puanla ligin son sıralarında kaldı.

Brest önümüzdeki hafta Nice deplasmanına gidecek. Lyon ise Reims deplasmanında olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery