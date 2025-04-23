Olympiakos, Real Madrid'i sürklase etti

İlk çeyrekten farkı çift hanelere çıkaran Olympiakos, Real Madrid'i skora ortak etmeden rahat bir galibiyetle seride 1-0 öne geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Olympiakos, Real Madrid'i sürklase etti
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23 Nisan 2025 23:25
THY EuroLeague Play-Off ilk maçında Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geldi. SEF'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Olympiakos 84-72'lik skorla kazandı.

21-6'lık skorla maça giren Olympiakos, Real Madrid'in oyuna ortak olmasına hiç izin vermedi. Sürekli top kayıpları yaparak ritm bulamayan Real Madrid, toplam 19 top kaybıyla hayal kırıklığı yaşadı.

Olympiakos'ta Sasha Vezenkov 23 sayı ve 7 ribaund, Evan Fournier 13 sayı, Nikola Milutinov ise 11 sayı ve 8 ribaund ile yıldızlaştı.

Real Madrid'de ayakta kalan tek isim 16 sayı ile Sergio Llull oldu.

Üç maçı kazanan tarafın Final Four'a yükseleceği serinin ikinci maçı cuma akşamı yine SEF'te oynanacak.

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