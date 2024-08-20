Oliveira'dan Galatasaray'a ret!

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, kulüpten sözleşme feshi için gelen 1 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Oliveira'dan Galatasaray'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2024 07:42
Galatasaray'da kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Transfer için limit açmak isteyen ve bunun için kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilmek istenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.

SERGIO OLIVEIRA GELİŞMESİ

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu. Hocası ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadro dışı kalan Oliveira, daha sonra affedilerek yeniden takıma dönmüştü. Galatasaray'da forma şansı bulması beklenmeyen Sergio Oliveira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET

Sarı-kırmızılı kurmayların oyuncuyla yaptığı fesih görüşmesinde 1 milyon Euro önerdiği ancak 32 yaşındaki futbolcunun bu ücreti kabul etmediği öğrenildi. Oliveira'nın Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimden 2,5 milyon Euro istediği ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu isteğinin yönetimde krize neden olduğu da gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 24 maça çıkıp 2 gol, 2 asiste imza atan deneyimli orta sahanın sarı-kırmızılı takımla olan kontratı 2026 yılında sona erecek. Yıldız futbolcuya ülkesinin takımlarından Braga ve Santa Clara'nın da ilgisi bulunuyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery