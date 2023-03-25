Olimpiyat ve dünya şampiyonu işitme engelli karateci başarısını korumak istiyor

Olimpiyat ve dünya şampiyonu işitme engelli karateci Sabri Kıroğlu, gelecek yıl Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda başarısını tekrarlayarak İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda zirveyi hedefliyor.



Antalya'da 2019'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kata dalında birinci olmasının ardından İran'da 19-24 Kasım'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye iki dalda altın madalya kazandıran 37 yaşındaki Kıroğlu, Brezilya'da geçen yıl düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda ferdi katada ikinci, takım katada birinci oldu.



Kıroğlu, gelecek yıl Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda başarısını tekrarlamayı, 2025'te Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda ise ikinci olduğu ferdi kata dalında zirveyi hedefliyor.



Bugüne kadar elde ettiği başarıların gururunu ve mutluluğunu yaşayan Kıroğlu, hayatını sürdürdüğü Düzce'de, atletik performans antrenörü Mustafa Güneş ile çalışmalarına devam ediyor.



- "Ülkemize madalyaları getirerek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"



Antrenmanlarını Kaynaşlı Belediyesi Spor Salonu'nda sürdüren Sabri Kıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası organizasyonlarda madalyalara yeniden talip olduğunu söyledi.



Kıroğlu, 2021 yılında dünya şampiyonu olduğunu aktararak, "2022 yılında ise olimpiyatlarda ferdi kata dalında ikinci, takım katada ise birinci oldum. Madalya koleksiyonumda ferdi olarak olimpiyat madalyam eksik. 2025'te Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda ferdi olarak birinci olup madalyamı tamamlamak, aynı şekilde takım katada şampiyon olup ülkemize madalyaları getirerek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.



Şampiyonalara hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Kıroğlu, şöyle devam etti:



"Atletik performans koçumla hazırlanıyorum. Eksik olan atletik performansımla profesyonel bir şekilde kendisi ilgileniyor. Hazırlık aşamasındayız şu an, bu dönemde ara yarışma var. 2024 yılında ise Hırvatistan'da Dünya Şampiyonası var. Allah nasip ederse yine dünya şampiyonu olmak istiyorum ama asıl hedefim 2025'teki olimpiyatlar. Ferdi katada bir eksiğim var. Onu altına dönüştürmek için var gücümle antrenmanlarıma devam ediyorum."



Kıroğlu, şu anda Avrupa Şampiyonası'nın takvimde olmadığını aktararak, "Açıklarlarsa da ona da talibim. Şu anki hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu." dedi.



- Güneş: "Şampiyonalar için atletik performansını üst seviyelere çekmeye çalışıyoruz"



Atletik performans antrenörü Mustafa Güneş de Kıroğlu'nun şampiyonalar için atletik performansını üst seviyelere çekmeye çalıştıklarını kaydetti.



Yaklaşık 2 ay önce çalışmalara başladıklarını dile getiren Güneş, "Atletik performans olarak da güzel dönüşler alıyoruz. En son ara hedef olarak gittiğimiz müsabakada kendi alanı olmamasına rağmen çıktığı müsabakada, kendisi atletik performans olarak en yüksek puanı alan sporcu oldu. Kendisi adına sevindiriciydi. Hedefimiz önce dünya şampiyonluğu, ardından pekiştirerek olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak." ifadelerini kullandı.





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