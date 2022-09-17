Olimpiyat'ta ilginç gol: Dokunmasa sayılmayacaktı

Beşiktaş, İstanbulspor ile oynadığı maçta ilginç bir golle öne geçti. N'Koudou'nun çift vuruşunda kaleci Jensen topu kurtarmak isterken gole engel olamadı. Danimarkalı kaleci topa dokunmasa gol geçerlilik kazanmayacaktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Olimpiyat'ta ilginç gol: Dokunmasa sayılmayacaktı
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17 Eylül 2022 20:28
Beşiktaş, İstanbulspor karşısında Kevin N'Koudou ile ilginç bir şekilde öne geçti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Wout Weghorst rakip ceza alanı önünde yerde kalmasıyla Beşiktaş çift vuruş kazandı.

Beşiktaş'ta topun başına geçen N'Koudou'nun vuruşunda top kaleci Jensen'in de müdahalesiyle ağlara gitti. Karar çift vuruş olduğu için Danimarkalı kaleci topa dokunmasa gol geçerlilik kazanmayacaktı.

 

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