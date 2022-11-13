Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede gol düellosuna sahne olurken, kazanan çıkmadı ve maç 3-3 sona erdi.



Gaziantep FK, karşılaşmanın 13. dakikasında Ertuğrul Ersoy ile öne geçti. Erol Bulut'un ekibinde Joao Figueiredo 20. dakikada farkı ikiye çıkardı. Fatih Karagümrük'te Rayyan Baniya 32. dakikada farkı bire indirdi. Gaziantep FK, soyunma odasına 2-1 önde gitti.



Fatih Karagümrük'te ilk golü atan Baniya, 53. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skora denge getirdi: 2-2. Gaziantep FK, 65. dakikada Alexander Merkel ile yeniden öne geçti. Fatih Karagümrük, bu kez 69. dakikada Jean Kouassi ile karşılık verdi ve durum 3-3 oldu.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.



Bu sonucun ardından iki ekibinde ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Gaziantep FK 16, Fatih Karagümrük 13 puana yükseldi.



Dünya Kupası'nın ardından Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Ozdoev'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Borini'nin vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdaki Jimmy Durmaz'da kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Günay topu kornere tokatladı.



13. dakikada konuk takım öne geçti. Sağdan Maxim'in kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafayla vurduğu top ağlarla buluştu: 0-1.



16. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Figueiredo'dan önce ceza sahasını terk eden kaleci Viviano, meşin yuvarlağa müdahale etti. Karagümrük yarı alanının ortalarına düşen topu alan Maxim, Viviano'nun kalesinde olmadığını görerek bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta çıktı.



19. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.



20. dakikada Gaziantep FK bir gol daha buldu. Maxim'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Sagal'ın kafayla vurduğu topu yerden sekmesine rağmen kaleci Viviano önlemeyi başardı. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı tamamlayan Figueiredo ağları havalandırdı: 0-2.



32. dakikada Karagümrük farkı 1'e indirdi. Soldan Jimmy Durmaz'ın kullandığı kornerde savunmanın müdahale ettiği top yeniden aynı oyuncuya geldi. Jimmy, bu kez pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Borini'ye aktardı. Bu oyuncunun ortasında altıpasa iyi hareketlenen Rayyan Baniya, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.



Müsabakanın ilk yarısı 2-1 Gaziantep temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada Fatih Karagümrük, beraberliği yakaladı. Soldan Jimmy Durmaz'ın kullandığı kornerde ön direkte Salih Dursun'un kafayla vurduğu top arka direğe gitti. Buraya hareketlenen Baniya dokunarak topu filelere gönderdi: 2-2.



65. dakikada Gaziantep FK yeniden öne geçti. Sol kanatta topla bululan Maxim'in ceza sahasına gönderdiği topu altıpasa hareketlenen Merkel ağlarla buluşturdu: 2-3.



69. dakikada İstanbul temsilcisi bir kez daha beraberliği sağladı. Ozdoev'in ceza sahası yayının solundan şutunda kaleci Günay Güvenç sağına gelen topu güçlükle çeldi. Ceza sahası içi sol kanadına açılan topu alan Borini'nin altıpasa gönderdiği topu arka direkte Kouassi tamamladı ve skora bir kez daha denge getirdi: 3-3.



78. dakikada Boroni'nin soldan ortasında arka direğe hareketlenen Baniya'nın yakın mesafeden sert vuruşunda top üst direkten döndü.



Mücadele 3-3 beraberlikle tamamlandı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Abdullah Bora Özkara, Murat Altan



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Salih Dursun, Jimmy Durmaz (Dk. 87 Kazım Kazım), Nicholas (Dk. 75 Adnan Uğur), Colley (Dk. 66 Diagne), Ozdoev, Kouassi (Dk. 75 Burak Kapacak), Borini



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Arda Kızıldağ (Dk. 82 Djilobodji), Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Merkel, Toşça, Kitsiou, Maxim (Dk. 90+6 Pekhart), Sagal (Dk. 61 Abdulkadir Parmak), Figueiredo (Dk. 82 Mustafa Eskihellaç)



Goller: Dk. 13 Ertuğrul Ersoy, Dk. 20 Figueiredo, Dk. 65 Merkel (Gaziantep FK), Dk. 32 ve 52 Rayyan Baniya, Dk. 69 Kouassi (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 25 Jevtovic, Dk. 46 Ertuğrul Ersoy, Dk. 62 Merkel (Gaziantep FK), Dk. 63 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)





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