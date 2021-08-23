Oley.com, Ümraniyespor'a sponsor oldu

2009 yılından itibaren faaliyette bulunan Türkiye'nin online yasal bahis sitelerinden Oley.com, 2021-2022 sezonu için TFF 1. Lig kulüplerinden Ümraniyespor'a forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.19 Ağustos Perşembe saat: 11.00'da Hekimbaşı Ümraniyespor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreniyle Oley.com ve Ümraniyespor arasındaki iş birliği için ilk adım atıldı.açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, "Oley.com'un TFF 1. Lig ekiplerine yaptığı destekler için teşekkür ederimspora teşvik etmek amacıyla Ümraniye'de yaşayan tüm çocukları yetenek taramasından geçirerek, deneyimli antrenörler tarafından yapılacak analizlerle her bir çocuğu sadece futbolla sınırlı kalmayıp atletizm, jimnastik gibi birçok spor dalından kendilerine en uygun branşlara yönlendireceklerini belirtti.Oley.com Genel Müdürü Caner Erim ise, "Türk futboluna ve sporuna verdiğimiz desteğin bir parçası olarak Ümraniyespor'a forma sırt sponsoru olduk. 2021-2022 sezonunun Ümraniyespor için başarılı bir sezon olacağına inanıyoruz ve Ümraniyespor'u seneye Süper Lig'de mücadele ederken görmeyi arzu ediyoruz.rimizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.12 yıldır "Kazanmanın sesi, bahsin adresi" sloganıyla faaliyet gösteren güvenli ve güncel içerikli online bahis sitesi Oley.com'da üyeler, maç bültenini takip edebiliyor, detaylı istatistiklere ulaşabiliyor, anlık skorlara erişebiliyorlar. Ayrıca sporseverler spor tutkusuna canlı iddaa oynayarak heyecan katabiliyor.