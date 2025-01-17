Ole Gunnar Solskjaer: "Sabırsızlanıyorum"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul'daki ilk açıklamalarını yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ole Gunnar Solskjaer: 'Sabırsızlanıyorum'
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17 Ocak 2025 14:53
Son güncelleme 17 Ocak 2025 15:22
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul'daki ilk açıklamalarını yaptı.

Havalimanında konuşan Norveçli teknik adam, "Çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Yönetimle ilk konuşmaları yaptım. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.
 KAP'A BİLDİRİLDİ

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlandığı ifade edildi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor. 

 
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