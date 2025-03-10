Ole Gunnar Solskjaer: 'Havamız bozulmasın!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK ile oynanacak zorlu lig mücadelesi öncesi takımını motive etti.
Ligde ivme yakalayan ve kendi döneminde 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak 3. sıra için iddialı konuma gelen Solskjaer, oyuncularına "Süper Lig'de arka arkaya 4 galibiyet aldık. Türkiye Kupası'nda oynadığımız iki maçta da kazan taraf olduk. Gaziantep çok ciddi ve zorlu bir rakip ama kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Norveçli teknik adam, "Sahamızda galip gelip yakaladığımız pozitif havayı artırarak devam ettirelim, kaybetmeyelim. Taraftarımızın da yüzünü güldürmeye devam edelim." açıklamasını yaptı.
OLE REKOR PEŞİNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep maçının kazanılması halinde Slaven Bilic'in 2014'teki başarısından bu yana Beşiktaş'ın başında üst üste 5 galibiyet alan ilk yabancı teknik adam olacak.
Ligde ivme yakalayan ve kendi döneminde 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak 3. sıra için iddialı konuma gelen Solskjaer, oyuncularına "Süper Lig'de arka arkaya 4 galibiyet aldık. Türkiye Kupası'nda oynadığımız iki maçta da kazan taraf olduk. Gaziantep çok ciddi ve zorlu bir rakip ama kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Norveçli teknik adam, "Sahamızda galip gelip yakaladığımız pozitif havayı artırarak devam ettirelim, kaybetmeyelim. Taraftarımızın da yüzünü güldürmeye devam edelim." açıklamasını yaptı.
OLE REKOR PEŞİNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep maçının kazanılması halinde Slaven Bilic'in 2014'teki başarısından bu yana Beşiktaş'ın başında üst üste 5 galibiyet alan ilk yabancı teknik adam olacak.
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