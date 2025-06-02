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Oktay Derelioğlu: "Yönetim bir an önce çözmeli"

Oktay Derelioğlu, Beşiktaş'ın deplasmanda Bodrum FK'yi 4-0 mağlup ettiği mücadeleyi ve gelecek planlamalarını yorumladı.

calendar 02 Haziran 2025 09:33
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Oktay Derelioğlu: 'Yönetim bir an önce çözmeli'
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Beşiktaş, sezonun kapanış karşılaşmasında deplasmanda Bodrum FK'yi 4-0 mağlup etti. Mücadeleyi Takvim gazetesi yazarı Oktay Derelioğlu, değerlendirdi.

Derelioğlu yazısında, "Kimler gidecek, kimler gelecek bunlar belli değil. Yönetimin bunu bir an önce çözmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.


İşte Derelioğlu'nun satırları:

"Beşiktaş ligde üçüncülük şansını son 2 maçta kaybettiği 5 puanla adeta Kafdağı'nın ardına bırakmıştı. Alanya ve Çaykur Rize önünde kaybedilen puanlar sonrasında Bodrum FK önünde bile alınacak bir galibiyet yetmeyebilirdi. Çünkü Samsunspor ligde kalmayı garantileyen Kayserispor önünde 3 puana daha yakın olan taraftı. Maç başlamadan önce genel tablo buydu.

Bodrum dün son derece sönük bir futbol oynadı. Mustafa Hekimoğlu'nun 2 gol atması elbette sevindirici. Beşiktaş için dün zor olan bir yandan kazanmaları diğer yandan da kulaklarının Samsun'da olmasıydı. Ancak Beşiktaş önce hata yapmamak zorundaydı. Beşiktaş'ta skor 4-0 olduktan sonra kulaklar artık tamamen Samsun'daydı. Bu nedenle ikinci yarı oyunu rölantiye alan Kartal skorun verdiği rahatlıkla da tempoyu artırmadı.

Samsun'dan gelen haberle son anda yıkılan Kartal böylece ligi 4. sırada tamamladı. Artık önemli olan Beşiktaş'ın gelecek sezon ne yapacağı. Kimler gidecek, kimler gelecek bunlar belli değil. Yönetimin bunu bir an önce çözmesi gerekiyor. Bu ne kadar erken yapılırsa Siyah-Beyazlılar için o kadar hayırlı olur." 

 

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