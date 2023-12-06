Oktay Derelioğlu ve eşi trafikte darp edildi

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi trafikte ilerledikleri sırada darp edildi.



Dün Kadıköy'de meydana gelen olayda, Oktay Derelioğlu'nun aracının yolu kesildi. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.



İsimlerinin Zekai K. ve Nurettin K. olduğu belirlenen saldırganlar ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı.



Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da saldırganlar çifti darp etmeye devam etti. Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi.



SALDIRI SONRASI KOLU YERİNDEN ÇIKTI



Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine iki saldırgan emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ünlü futbolcuyu hastaneye kaldırdı. İlk yapılan müdahalede futbolcunun kolunun yerinden çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Oktay Derelioğlu hastanede ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi. Saldırı sonrası hastanede çeşitli operasyonlar geçirdiğini belirten Oktay Derelioğlu saldırganların cezalandırılmasını talep etti.





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