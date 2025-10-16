16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Okçuluk Dünya Kupası Finalleri, Çin'de yapılacak

Çin'in Nanjing kentinde hafta sonu düzenlenecek organizasyonda milli okçular Mete Gazoz, Hazal Burun ve Emircan Haney mücadele edecek.

calendar 16 Ekim 2025 16:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okçuluk Dünya Kupası Finalleri, Çin'de yapılacak
2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nda sezon, Çin'de düzenlenecek final ayağıyla tamamlanacak.

Nanjing kentinde 18-19 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda klasik ve makaralı yay kategorilerinde, 8'er kadın ve erkek okçu yarışacak.

Okçuluk Milli Takımı, final etabında 3 sporcuyla yer alacak. Erkekler klasik yayda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Türkiye'yi temsil edecek.

Makaralı yayda ise kadınlarda Hazal Burun, erkeklerde Emircan Haney madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, Dünya Kupası'nın bu sezon gerçekleştirilen dört etabında 4'er gümüş ve bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
