Okçuluk Dünya Kupası Finalleri, Çin'de yapılacak

2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nda sezon, Çin'de düzenlenecek final ayağıyla tamamlanacak.



Nanjing kentinde 18-19 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda klasik ve makaralı yay kategorilerinde, 8'er kadın ve erkek okçu yarışacak.



Okçuluk Milli Takımı, final etabında 3 sporcuyla yer alacak. Erkekler klasik yayda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Türkiye'yi temsil edecek.



Makaralı yayda ise kadınlarda Hazal Burun, erkeklerde Emircan Haney madalya mücadelesi verecek.



Türkiye, Dünya Kupası'nın bu sezon gerçekleştirilen dört etabında 4'er gümüş ve bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.



