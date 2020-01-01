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OKC, Lecque'yi göndererek Pacers'tan Leaf'i aldı

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Oklahoma City Thunder, Jalen Lecque'yi, Indiana Pacers forveti TJ Leaf ile takas etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Oklahoma City Thunder, Jalen Lecque'yi, Indiana Pacers forveti TJ Leaf ile takas etti.

Wojnarowski'ye göre Indiana, anlaşmanın bir parçası olarak Oklahoma City'ye gelecekte kullanabileceği bir ikinci tur Draft hakkı gönderecek.

Lecque, Thunder tarafından bir haftadan daha kısa bir süre önce Chris Paul takasının bir parçası olarak alınmıştı ve bu anlaşmanın şimdiden işlem gören üçüncü oyuncusu oldu.

Geçtiğimiz sezon Indiana'da Leaf, aldığı sınırlı sürede maç başına sadece 3.0 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları yakalayabilmişti.

Lecque ise G League'de geçirdiği zamanın çoğunu Northern Arizona Suns formasıyla, maç başına 13.4 sayı, 3.4 asist ve 3.3 ribaund istatistikleri tutturarak geçirmişti. Üniversiteyi atlayarak doğrudan NBA'e gittikten sonra, geçtiğimiz sezon öncesinde Draft edilmemiş bir serbest oyuncu olarak takıma katılmıştı.


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