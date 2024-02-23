Okan Buruk; Ziyech, Aurier ve Ndombele'yi bekliyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mart ayından itibaren bu oyuncuları antrenmanda görmek istediğini sağlık ekibine bildirmiş durumda.
Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech'in Galatasaray'la olan sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor ve teknik ekip yoğun maratonun en kritik döneminde daha derin bir rotasyona kavuşmak için artık sakatlık sürecinin tamamlanmasını bekliyor.
Ara transferde Galatasaray'a imza atan, ancak UEFA listesine yetişmeyen yeni sol bek Derrick Köhn, Sparta Prag deplasmanında takımını yalnız bırakmak zorunda kaldığı için çok üzgün. Gün içerisindeki sosyal medya paylaşımlarıyla arkadaşlarına destek veren 25 yaşındaki Alman futbolcu, "İyi şanslar takım... Kalbim sizinle beraber" ifadelerini kullandı.
Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech'in Galatasaray'la olan sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor ve teknik ekip yoğun maratonun en kritik döneminde daha derin bir rotasyona kavuşmak için artık sakatlık sürecinin tamamlanmasını bekliyor.
Ara transferde Galatasaray'a imza atan, ancak UEFA listesine yetişmeyen yeni sol bek Derrick Köhn, Sparta Prag deplasmanında takımını yalnız bırakmak zorunda kaldığı için çok üzgün. Gün içerisindeki sosyal medya paylaşımlarıyla arkadaşlarına destek veren 25 yaşındaki Alman futbolcu, "İyi şanslar takım... Kalbim sizinle beraber" ifadelerini kullandı.