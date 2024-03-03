Okan Buruk'un stratejisi Kadıköy!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye başarılı olan taktiği uygulayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'un stratejisi Kadıköy!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2024 10:00
Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 3 maçta ezeli rakibine gol izni vermeyen Galatasaray, Kadıköy'de başarılı olan taktiği Beşiktaş'a uygulayacak.

Orta sahada kontrollü oyunu tercih edecek sarı-kırmızılı takım, savunmada Semih Kılıçsoy'a dikkat edecek. Dries Mertens hücuma çıkışlarda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Mauro Icardi'ye pozisyonlar hazırlamaya çalışacak.

GALATASARAY'A ICARDI'DEN İYİ HABER

Galatasaray'ın Beşiktaş'a attığı son 5 golün altında bir ismin imzası bulunuyor: Mauro Icardi. Büyük maçların golcüsü Icardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 derbiyi de boş geçmedi. Arjantinli yıldız, kupadaki Karagümrük maçında riske edilmezken, cuma günü de ağrıları sebebiyle antrenmana katılmamıştı. Tecrübeli futbolcu cumartesi ise idmanda yer aldı ve derbide sahada olması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery