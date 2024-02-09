Okan Buruk'un Başakşehir planı!

Başakşehir'le karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda, Okan Buruk kadrosunu büyük oranda belirledi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un Başakşehir planı!
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09 Şubat 2024 10:57
Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıran kırana zirve mücadelesi veren Galatasaray için hafta sonu Başakşehir'le hayati öneme sahip bir karşılaşmaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçında mutlak galibiyet parolasıyla oyuncularını hazırlıyor.

Buruk, bek bölgeleri için Barış Alper, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan arasından seçim yapılacak. Orta sahada iyi uyum yakalayan Torreira- Kerem Demirbay ikilisi devam edecek.

Kanatlarda Kerem ve Zaha sahne alacak. Forvet arkasında Dries Mertens, ileri uçta ise Mauro İcardi forma giyecek

Galatasaray bu sezon İstanbul takımlarına karşı, 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç yenilmedi.

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