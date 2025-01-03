Okan Buruk'un B Planı: Roland Sallai

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ bek transferi yapılamaması halinde Sallai'yi burada değerlendirecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'un B Planı: Roland Sallai
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2025 09:50
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray ara transfer döneminde önceliğini stoper ve forvet bölgesine verirken, sağ bek için istenilen sonucun alınmaması durumunda Teknik Direktör Okan Buruk B planını belirledi, Roland Sallai...

Macar futbolcuyu joker olarak gören sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun Avrupa listesine sadece 3 isim eklenecek olması nedeniyle tercihini bu yönde yapmayı planladığı belirtildi.

AVRUPA LİSTESİNE EKLENECEK

Bu sezon Sivasspor maçında sağ bekte ortaya koyduğu etkili futbolla beğeni toplayan Sallai'nin farklı mevkilerde oynayabilmesinin çok değerli bulunduğu bildirildi. Bu nedenle Avrupa listesine Macar futbolcunun da ekleneceği kaydedildi.

İKİ YÖNLÜ OYUNCU: SALLAI

Öte yandan Okan Buruk'un yapılacak stoper takviyesi ile ilk planda 3'lü formasyonunu oturtacağı zaman zaman da dörtlüye geçeceği belirtildi.

Sallai oyunu iki yönlü oynayabilmesi nedeniyle de Buruk'un gözüne girdiği bildirildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery