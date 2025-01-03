Okan Buruk'un B Planı: Roland Sallai

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray ara transfer döneminde önceliğini stoper ve forvet bölgesine verirken, sağ bek için istenilen sonucun alınmaması durumunda Teknik Direktör Okan Buruk B planını belirledi, Roland Sallai...
Macar futbolcuyu joker olarak gören sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun Avrupa listesine sadece 3 isim eklenecek olması nedeniyle tercihini bu yönde yapmayı planladığı belirtildi.
AVRUPA LİSTESİNE EKLENECEK
Bu sezon Sivasspor maçında sağ bekte ortaya koyduğu etkili futbolla beğeni toplayan Sallai'nin farklı mevkilerde oynayabilmesinin çok değerli bulunduğu bildirildi. Bu nedenle Avrupa listesine Macar futbolcunun da ekleneceği kaydedildi.
İKİ YÖNLÜ OYUNCU: SALLAI
Öte yandan Okan Buruk'un yapılacak stoper takviyesi ile ilk planda 3'lü formasyonunu oturtacağı zaman zaman da dörtlüye geçeceği belirtildi.
Sallai oyunu iki yönlü oynayabilmesi nedeniyle de Buruk'un gözüne girdiği bildirildi.
Macar futbolcuyu joker olarak gören sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun Avrupa listesine sadece 3 isim eklenecek olması nedeniyle tercihini bu yönde yapmayı planladığı belirtildi.
AVRUPA LİSTESİNE EKLENECEK
Bu sezon Sivasspor maçında sağ bekte ortaya koyduğu etkili futbolla beğeni toplayan Sallai'nin farklı mevkilerde oynayabilmesinin çok değerli bulunduğu bildirildi. Bu nedenle Avrupa listesine Macar futbolcunun da ekleneceği kaydedildi.
İKİ YÖNLÜ OYUNCU: SALLAI
Öte yandan Okan Buruk'un yapılacak stoper takviyesi ile ilk planda 3'lü formasyonunu oturtacağı zaman zaman da dörtlüye geçeceği belirtildi.
Sallai oyunu iki yönlü oynayabilmesi nedeniyle de Buruk'un gözüne girdiği bildirildi.