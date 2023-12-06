Okan Buruk, tarihi başarılara devam ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yakaladığı istatistikler ile rekorlar kırmaya devam ediyor.
50 MAÇTA 40 GALİBİYET
Teknik direktörlüğe gelmesinin ardından ilk senesinde sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa ulaştıran başarılı teknik adam, galibiyet yüzdesiyle de tarihi bir başarıya imza attı. Buruk, Galatasaray'ın başına geçtiğinden bu yana ligde oynanan 50 maçın 40'ını kazanırken, Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar 5 maçta ise berabere kaldı.
YÜZDE 80'LİK ORAN
İstatistiklerde birçok usta teknik adamı geride bırakan ve her geçen gün başarı yüzdesini daha ileriye taşıyan Galatasaray'ın teknik patronu, sarı-kırmızılıların başında yüzde 80 galibiyet oranı yakaladı. Sarı-kırmızılı hocanın, puanda ise 3 üzerinden 2.5'luk bir ortalama yakaladı. Avrupa'da da oynanan 11 karşılaşmada sadece Bayern Münih'e iki kez yenilen Okan Hoca, 6 galibiyet, 3 beraberlik gördü.
50 MAÇTA 40 GALİBİYET
Teknik direktörlüğe gelmesinin ardından ilk senesinde sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa ulaştıran başarılı teknik adam, galibiyet yüzdesiyle de tarihi bir başarıya imza attı. Buruk, Galatasaray'ın başına geçtiğinden bu yana ligde oynanan 50 maçın 40'ını kazanırken, Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar 5 maçta ise berabere kaldı.
YÜZDE 80'LİK ORAN
İstatistiklerde birçok usta teknik adamı geride bırakan ve her geçen gün başarı yüzdesini daha ileriye taşıyan Galatasaray'ın teknik patronu, sarı-kırmızılıların başında yüzde 80 galibiyet oranı yakaladı. Sarı-kırmızılı hocanın, puanda ise 3 üzerinden 2.5'luk bir ortalama yakaladı. Avrupa'da da oynanan 11 karşılaşmada sadece Bayern Münih'e iki kez yenilen Okan Hoca, 6 galibiyet, 3 beraberlik gördü.