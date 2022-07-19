Okan Buruk'tan transfer sözü: Seferovic, Dubois...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pardubice ile oynanan maç sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.



Genç teknik adam, transferle ilgili gelen soruya, "Kadromuzun içine yeni oyuncular katacağız, buna ihtiyacımız. Başkanımız, yöneticilerimiz iyi niyetle çalışıyor. Bu anlamda şanslıyız. İnşallah kısa sürede hazır hale geleceğiz. Transferde çok çalışıyoruz. Bütün ekip çok çalışıyor. Kamp boyunca transferle ilgili çalıştık, yüksek bir tempo verdik. Transferlerimiz geliyor, gelecek. Seferovic, kaliteli bir oyuncu, elit bir isim. En kısa zamanda burada hazır hale getirip, takıma fayda sağlamasına çalışacağız. Dubois de önemli bir oyuncu. Seferovic, Uluslar Ligi'nde 3 maçta oynadı, sağlam bir şekilde geliyor. Her oyuncu için sakatlık riski var. Herkesin başına gelebilir, biz oyuncuyu en hazır halde tutacağız. Kendisi de profesyonel bir futbolcu." ifadelerini kullandı.



Okan Buruk, sözlerini, "Orta saha ile ilgili ve forvetle ilgili çalışmalarımız var. Bugün bir transferimiz geldi, Seferovic. Oraya farklı tipte birini daha katmak istiyoruz. Forvet hattında sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Bazen tek, bazen çift oynayacağız. Bunu oynayabilecek oyuncularla hücum hattında kalabalık bir görüntü çizeceğiz. Stopere de bir oyuncu alacağız. Şu anki düşüncemiz bu. Çok net eksiklerimizi biliyoruz. Bunu da en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ