Okan Buruk'tan süper sezon!

Maçtan önce "Şampiyonluğu hayal ederken, Fenerbahçe maçına böyle çıkmayı da hayal ediyorduk. Büyük Galatasaray taraftarı bizi hiç yalnız bırakmadı. Onları bir kez daha mutlu etmek istiyoruz" diyen Okan Buruk, hedefini gerçekleştirdi.
Şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi karşısında unutulmaz bir zafer daha kazandı. Kadıköy'de olduğu gibi Aslantepe'te de Fenerbahçe'yi 3 golle yıkan Cim Bom, müthiş sezonun kapanışını mükemmel yaptı.
Aynı tarifeyi uyguladı!
14 maçlık galibiyet serisiyle lig tarihine geçen, Galatasaray'da futbolcu ve teknik adam olarak en fazla kupa kazanan isim olan Okan Buruk, büyük başarılarına bir yenisini gala gecesinde ekledi. Bu sezon iç sahada Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u 2-1'lik skorlarla deviren Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibini de devirip, Aslantepe'de 3'te 3 derbi zaferi yaşadı. Genel tabloya bakıldığında ise 6 büyük maçta Okan hocanın tek mağlubiyeti var, o da deplasmanda Beşiktaş'a...
Buruk tam bir kupa canavarı!
Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 7 lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası ve 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ise Galatasaray'ın yanı sıra Başakşehir'de şampiyonluğu alışmış, Akhisar'ın başında da Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
En yüksek ortalama
Teknik Direktör Okan Buruk, Süper Lig'in (eski adıyla Birinci Lig) kurulduğu 1959'dan bu yana Galatasaray'ın başında çıktığı resmi maçlarda 2.4'le en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu.
Rotasyon yok, şov var
Okan Buruk, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de rotasyon yaptı. Mertens'in yerine Zaniolo, Rashica'nın yerine ise Barış Alper Yılmaz görev aldı. Orta alanda da Oliveira ileBerkanKutlu değişikliği vardı. Buna rağmen Galatasaray yine bir derbide kusursuza yakın oynadı, sahaya çıkan herkes görevini kusursuz yaptı. Okan hoca son bölümlerde ise yıldızları tek tek oyundan alarak, tribünlere alkışlattı.
Savunma yine duvar ördü
Sezonun en az gol yiyen takımı Galatasaray, savunma gücünü Fenerbahçe karşısında bir kez daha gösterdi. Nelsson-Abdülkerim stoper ikilisi müthiş bir uyumla oynarken, sağ bekte Boey, sol bekte Kazımcan muhteşemdi. Özellikle Kazımcan, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e adım attırmadı, çok kritik müdahaleler yaptı. Boey sezon genelinde olduğu gibi yine her yerdeydi, sahada basmadık alan bırakmadı.
İstatistiklerde ezdi geçti
Cim Bom ezeli rakibine 3 gol atmakla kalmadı, istatistiklerde de ezici bir üstünlük sağladı. Galatasaray kaleye 17 şut çekip, 6'sında isabet sağlarken, Fenerbahçe 5 şutun hiç birinde çerçeveyi bulamadı. Aslan'ın 23 orta girişimine, rakibi 10 orta ile karşılık verirken; Galatasaray kornerlerde de 6'ya 3 üstündü. Bireysel istatistiklerde ise Barış Alper adam geçmede (6), Kazımcan top kapmada (7), Berkan Kutlu ise isabetli pasta (42) zirvede yer aldı.
Şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi karşısında unutulmaz bir zafer daha kazandı. Kadıköy'de olduğu gibi Aslantepe'te de Fenerbahçe'yi 3 golle yıkan Cim Bom, müthiş sezonun kapanışını mükemmel yaptı.
Aynı tarifeyi uyguladı!
14 maçlık galibiyet serisiyle lig tarihine geçen, Galatasaray'da futbolcu ve teknik adam olarak en fazla kupa kazanan isim olan Okan Buruk, büyük başarılarına bir yenisini gala gecesinde ekledi. Bu sezon iç sahada Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u 2-1'lik skorlarla deviren Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibini de devirip, Aslantepe'de 3'te 3 derbi zaferi yaşadı. Genel tabloya bakıldığında ise 6 büyük maçta Okan hocanın tek mağlubiyeti var, o da deplasmanda Beşiktaş'a...
Buruk tam bir kupa canavarı!
Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 7 lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası ve 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ise Galatasaray'ın yanı sıra Başakşehir'de şampiyonluğu alışmış, Akhisar'ın başında da Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
En yüksek ortalama
Teknik Direktör Okan Buruk, Süper Lig'in (eski adıyla Birinci Lig) kurulduğu 1959'dan bu yana Galatasaray'ın başında çıktığı resmi maçlarda 2.4'le en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu.
Rotasyon yok, şov var
Okan Buruk, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de rotasyon yaptı. Mertens'in yerine Zaniolo, Rashica'nın yerine ise Barış Alper Yılmaz görev aldı. Orta alanda da Oliveira ileBerkanKutlu değişikliği vardı. Buna rağmen Galatasaray yine bir derbide kusursuza yakın oynadı, sahaya çıkan herkes görevini kusursuz yaptı. Okan hoca son bölümlerde ise yıldızları tek tek oyundan alarak, tribünlere alkışlattı.
Savunma yine duvar ördü
Sezonun en az gol yiyen takımı Galatasaray, savunma gücünü Fenerbahçe karşısında bir kez daha gösterdi. Nelsson-Abdülkerim stoper ikilisi müthiş bir uyumla oynarken, sağ bekte Boey, sol bekte Kazımcan muhteşemdi. Özellikle Kazımcan, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e adım attırmadı, çok kritik müdahaleler yaptı. Boey sezon genelinde olduğu gibi yine her yerdeydi, sahada basmadık alan bırakmadı.
İstatistiklerde ezdi geçti
Cim Bom ezeli rakibine 3 gol atmakla kalmadı, istatistiklerde de ezici bir üstünlük sağladı. Galatasaray kaleye 17 şut çekip, 6'sında isabet sağlarken, Fenerbahçe 5 şutun hiç birinde çerçeveyi bulamadı. Aslan'ın 23 orta girişimine, rakibi 10 orta ile karşılık verirken; Galatasaray kornerlerde de 6'ya 3 üstündü. Bireysel istatistiklerde ise Barış Alper adam geçmede (6), Kazımcan top kapmada (7), Berkan Kutlu ise isabetli pasta (42) zirvede yer aldı.