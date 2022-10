Okan Buruk'tan radikal değişiklik!

Galatasaray , Süper Lig 'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar dinamik ısınmayla başlayan idmanda daha sonra üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmaları yaptı. Dar alanda pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 atak varyasyonları çalışıldı.Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde tam kadro yapılan antrenmanda futbolcular, yarı sahadaki gol çalışmasından sonra 3 takımlı turnuva oynadı. Mertens'in çekişmeli geçen maçlarda en çok gol atan isim olarak öne çıktığı aktarıldı. Galatasaray bugün 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.Galatasaray'da teknik ekibe bir isim daha katıldı. Sarı-kırmızılı takımda Sargon Duran, 'Duran top antrenörü' olarak teknik heyete dahil oldu. Avusturyalı çalıştırıcı bugünkü idmanda yer alırken, taç ve duran top konusunda takıma yardımcı olacak. Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcı ekibi şöyle: İrfan Saraoğlu (Yardımcı antrenör), Ismael Garcia Gomez (Yardımcı Antrenör), Fadıl Koşutan (Kaleci Antrenörü), Can Okuyucu (Kaleci Antrenörü)Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk hücum hattında yaşanan tıkanıklığa çözüm üretmek için çeşitli denemeler yapıyor. Özellikle kanatlardaki problem nedeniyle Buruk'un özel çalışmalar üzerinde durduğu öğrenildi.Milli oyuncular Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun son dönemde kanatlarda istenen performansı bir türlü sergilememesi nedeniyle sarı-kırmızılı teknik adamın kendisine farklı opsiyonlar yaratmaya çalıştığı belirlendi. Buna göre Okan Buruk, kanat oyuncuları Kerem, Yunus, Mertens, Rashica, Yusuf Demir ve Barış Alper Yılmaz'ı antrenmanlarda hem sağ hem de sol kanatta deniyor.Yaşanan problemi en kısa sürede çözmeye kararlı olan deneyimli teknik adam, "kanatlardan nasıl daha yüksek verim alabilirim?" sorusuna yanıt arıyor. Taktik çalışmalarla arayışlarını sürdüren teknik patron Okan Buruk'un, Kayserispor deplasmanında sürpriz tercihlerde bulunabileceği ifade edildi. Buruk'un, oyuncuların her iki kanattaki performansına göre ilk 11'ini belirleyeceği kaydedildi.