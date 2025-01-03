Okan Buruk'tan oyunculara net mesaj: 'Sıfırdan başlıyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi günkü Göztepe maçı öncesinde oyuncularıyla Florya'da bir toplantı yaptı.
Yeni yılın ilk idmanı öncesinde takımı toplayan Buruk, 8 puanlık farka dikkat çekti ve "Rehavete kapılmak yok" dedi.
"REHAVETE YER YOK"
İkinci yarıyla birlikte her şeye sıfırdan başlayacaklarını söyleyen Okan Hoca "Daha hiçbir şey kazanmadık. Kimse bize 2024-25 sezonunun şampiyonluk kupasını vermedi. Puan farkı sıfırmış gibi başlayacağız. Eğer 8 puanlık farka güvenip rehavete kapılırsak o zaman kaybeden biz oluruz" ifadelerini kullandı.
"RAKİPLER DAHA GÜÇLÜ"
Zirve yarışında en küçük bir gevşekliğin büyük felakete yol açacağını vurgulayan Okan Buruk "Zor bir fikstürümüz var. İlk yarıda iki kulvarda yarışıyorduk. Şimdi Türkiye Kupası'yla birlikte üç kulvarda olacağız. Çok uzun bir maraton bizi bekliyor. Devre arasında bütün takımlar eksiklerini gideriyor. Karşılaşacağımız rakipler daha da güçlü hâle geliyor. Bu yüzden lig yeni başlıyormuş gibi disiplinden kopmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bu ligin en iyi takımıyız. Ama herkesten daha fazla mücadele etmezsek kazanamayız, bunu bilin" diye konuştu.
Yeni yılın ilk idmanı öncesinde takımı toplayan Buruk, 8 puanlık farka dikkat çekti ve "Rehavete kapılmak yok" dedi.
"REHAVETE YER YOK"
İkinci yarıyla birlikte her şeye sıfırdan başlayacaklarını söyleyen Okan Hoca "Daha hiçbir şey kazanmadık. Kimse bize 2024-25 sezonunun şampiyonluk kupasını vermedi. Puan farkı sıfırmış gibi başlayacağız. Eğer 8 puanlık farka güvenip rehavete kapılırsak o zaman kaybeden biz oluruz" ifadelerini kullandı.
"RAKİPLER DAHA GÜÇLÜ"
Zirve yarışında en küçük bir gevşekliğin büyük felakete yol açacağını vurgulayan Okan Buruk "Zor bir fikstürümüz var. İlk yarıda iki kulvarda yarışıyorduk. Şimdi Türkiye Kupası'yla birlikte üç kulvarda olacağız. Çok uzun bir maraton bizi bekliyor. Devre arasında bütün takımlar eksiklerini gideriyor. Karşılaşacağımız rakipler daha da güçlü hâle geliyor. Bu yüzden lig yeni başlıyormuş gibi disiplinden kopmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bu ligin en iyi takımıyız. Ama herkesten daha fazla mücadele etmezsek kazanamayız, bunu bilin" diye konuştu.