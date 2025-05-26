26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
20:00
26 Mayıs
LASK-Hartberg
20:00
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
20:00
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
17:01
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
21:30
26 Mayıs
Ross County-Livingston
22:00
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
01:00
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
20:00
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
20:00
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
20:00
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
20:00
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
20:10

Okan Buruk'tan Muslera ve Mertens açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Fernando Muslera ve Dries Mertens'in takımdan ayrılacağını söyledi.

calendar 26 Mayıs 2025 15:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Muslera ve Mertens açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

Buruk, takımın tecrübeli futbolcuları Fernando Muslera ve Dries Mertens'in takımdan ayrılacağını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek.

Mertens ve Muslera örnek insanlar. Yerlerini doldurmak kolay değil. Futbolun üzücü tarafı bu, ayrılıklar var. Ayrılık olabiliyor. Kimse yaşamak istemiyor ama bu var." ifadelerini kullandı.

 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.