Okan Buruk'tan kupa maçına ince dokunuş

Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un az süre alan isimleri sahaya sürmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan kupa maçına ince dokunuş
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07 Ocak 2025 10:33
Galatasaray kupaya yedek as karışımı bir kadroyla çıkmanın hesapları içinde. Teknik patron Okan Buruk, yarın akşam Başakşehir ile kendi evlerinde oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 1. maçına, ligin genelinde nispeten az süre alan oyuncularını hazırlıyor.

Kupada da tek hedef kazanmaya devam etmek

Aslan'ın hocası özellikle orta sahada Kerem Demirbay, ileri uçta Batshuayi, savunma bloğunda da Nelsson, Jelert gibi isimlere süre vermenin planlarını yapıyor. Ancak kupada da yoluna galibiyetlerle devam etmek isteyen Buruk, as oyuncularının da bir kısmını kullanarak sahada dağınık bir görüntü ortaya çıkmasını engellemeyi planlıyor

Pazarı da düşünüyor

Okan hoca kadroya son şeklini bugünkü taktik provada karar verecek. Ancak kalede Günay, sağ bekte Jelert, stoperde Nelsson veya Metehan, orta sahada Kerem Demirbay ile Berkan, kanatlarda Sallai ve Yusuf, ileri uçta da Batshuayi, Başakşehir maçında tercih edilecek isimler arasında yer alıyor.

Buruk, böylece pazar günü yine Başakşehir ile bu kez ligde oynanacak mücadelede tüm as oyuncularını diri ve hazır tutmak istiyor. 

 
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