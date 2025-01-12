Okan Buruk'tan Kerem Demirbay'a görev

Galatasaray'da Başakşehir ile yapılan kupa maçında sakatlanan ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Sara'nın yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihi Kerem Demirbay olacak.
Milliyet'in haberine göre; Buruk'un iyi bir sezon geçirmemesine karşın Kerem'e güvendiği ve ligde Başakşehir maçında da tecrübeli futbolcuya ilk 11'de şans vereceği belirtildi.
Galatasaray'ın Başakşehir karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor;
Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.
Milliyet'in haberine göre; Buruk'un iyi bir sezon geçirmemesine karşın Kerem'e güvendiği ve ligde Başakşehir maçında da tecrübeli futbolcuya ilk 11'de şans vereceği belirtildi.
Galatasaray'ın Başakşehir karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor;
Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.