Okan Buruk'tan Kerem Demirbay'a görev

Galatasaray'da Başakşehir ile yapılan kupa maçında sakatlanan Sara'nın yokluğunda Okan Buruk, Kerem Demirbay'a görev verecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Kerem Demirbay'a görev
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12 Ocak 2025 10:04
Galatasaray'da Başakşehir ile yapılan kupa maçında sakatlanan ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Sara'nın yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihi Kerem Demirbay olacak.

Milliyet'in haberine göre; Buruk'un iyi bir sezon geçirmemesine karşın Kerem'e güvendiği ve ligde Başakşehir maçında da tecrübeli futbolcuya ilk 11'de şans vereceği belirtildi.

Galatasaray'ın Başakşehir karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor;

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.






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