Okan Buruk'tan Arda Ünyay'a destek!

Galatasaray forması giyen Arda Ünyay, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında sonradan oyuna dahil oldu ve kırmızı kart gördü.
Genç futbolcu, 53. dakikada Ismail Jakobs yerine oyuna dahil oldu. Arda Ünyay, 80 ve 89. dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kırmızı kart sonrası Arda Ünyay'a destek verdi. Okan Buruk'un, içeriye gittiği sırada Arda Ünyay'ı alkışlaması dikkat çekti.
İLK MAÇTA KIRMIZI!
Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, kariyerde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.
Sarı-kırmızılı takımın bu sezon "Devler Ligi"nde yaptığı 4 maçta da kadroda olan ancak süre alamayan Arda, Union Saint-Gilloise müsabakasının 53. dakikasında Ismail Jakobs'un yerine oyuna girdi.
Genç stoper, mücadelenin 89. dakikasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.
Genç futbolcu, 53. dakikada Ismail Jakobs yerine oyuna dahil oldu. Arda Ünyay, 80 ve 89. dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kırmızı kart sonrası Arda Ünyay'a destek verdi. Okan Buruk'un, içeriye gittiği sırada Arda Ünyay'ı alkışlaması dikkat çekti.
İLK MAÇTA KIRMIZI!
Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, kariyerde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.
Sarı-kırmızılı takımın bu sezon "Devler Ligi"nde yaptığı 4 maçta da kadroda olan ancak süre alamayan Arda, Union Saint-Gilloise müsabakasının 53. dakikasında Ismail Jakobs'un yerine oyuna girdi.
Genç stoper, mücadelenin 89. dakikasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.