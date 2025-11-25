25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
2-064'
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
3-059'
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-268'
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
1-267'
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-063'
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
1-068'
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-163'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Okan Buruk'tan Arda Ünyay'a destek!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gören Arda Ünyay'a destek verdi.

25 Kasım 2025 22:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Arda Ünyay'a destek!
Galatasaray forması giyen Arda Ünyay, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında sonradan oyuna dahil oldu ve kırmızı kart gördü.

Genç futbolcu, 53. dakikada Ismail Jakobs yerine oyuna dahil oldu. Arda Ünyay, 80 ve 89. dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kırmızı kart sonrası Arda Ünyay'a destek verdi. Okan Buruk'un, içeriye gittiği sırada Arda Ünyay'ı alkışlaması dikkat çekti.


İLK MAÇTA KIRMIZI!

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, kariyerde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon "Devler Ligi"nde yaptığı 4 maçta da kadroda olan ancak süre alamayan Arda, Union Saint-Gilloise müsabakasının 53. dakikasında Ismail Jakobs'un yerine oyuna girdi.

Genç stoper, mücadelenin 89. dakikasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
