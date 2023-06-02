Okan Buruk sahada geride bıraktı, maaşta geride kaldı

İki farklı takımla şampiyonluk gören en genç teknik direktör unvanını ele geçiren teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın rakiplerinde çalışan meslektaşlarına üstünlük sağlarken maaş olarak geride kaldı.
49 yaşındaki çalıştırıcı, net 17 milyon lira kazanırken, sözleşmedeki opsiyon hayata geçirildiğinde maaş 20 milyon liraya çıkacak. Meslektaşlarının aksine TL kazanan Okan Buruk 4 büyük takımı çalıştıran hocalar arasında en az maaşı alan isimken; Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da çok gerisinde kalmış durumda. Buruk'un kontratı revize edilebilir.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 3 milyon Euro, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2 milyon Euro, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica 1.6 milyon Euro, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 1.5 milyon Euro maaşa sahip durumda. Güncel kur dikkate alındığında; TL kazanan Okan Buruk'un yıllık ücreti 760 bin Euro civarında gözüküyor.
49 yaşındaki çalıştırıcı, net 17 milyon lira kazanırken, sözleşmedeki opsiyon hayata geçirildiğinde maaş 20 milyon liraya çıkacak. Meslektaşlarının aksine TL kazanan Okan Buruk 4 büyük takımı çalıştıran hocalar arasında en az maaşı alan isimken; Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da çok gerisinde kalmış durumda. Buruk'un kontratı revize edilebilir.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 3 milyon Euro, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2 milyon Euro, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica 1.6 milyon Euro, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 1.5 milyon Euro maaşa sahip durumda. Güncel kur dikkate alındığında; TL kazanan Okan Buruk'un yıllık ücreti 760 bin Euro civarında gözüküyor.