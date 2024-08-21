Okan Buruk: ''Mücadele etmemiz gerekiyor''

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: ''Mücadele etmemiz gerekiyor''
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21 Ağustos 2024 20:52
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında oynanacak Young Boys karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk maçla ilgili, "Mücadele etmemiz gerekiyor, genç bir kadroya karşı oynayacağız. Direkt olarak tribünden sahaya bağırmadığınız sürece iletişime geçmenize izin veriyorlar. Analiz ekibimiz yanımızda olacak zaten.'' dedi. 

Oyuncularına güvenini dile getiren Buruk, ''İki ayaklı maçlarda dikkatli olmak gerekiyor ama ben takımıma, oyuncularıma güveniyorum." sözlerini sarf etti.

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